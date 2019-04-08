В Отрадненском районе мужчина фиктивно зарегистрировал дома иностранцев

СЕГОДНЯ 10:15 2019-04-08T10:18:23+03:00

За это ему грозит лишение свободы сроком до трех лет

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В отношении 53-летнего жителя Отрадненского района возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

- Во время оперативно-профилактических мероприятий по выявлению нарушений миграционного законодательства сотрудники правоохранительных органов выяснили, что местный житель, не имея намерений предоставить четырем иностранным гражданам свое домовладение для проживания, оформил им временную регистрацию, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

За нарушение миграционного законодательства злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до трех лет.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Туапсинском районе сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в краже продуктов.

ИСТОЧНИК KP.RU