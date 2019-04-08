Жители Краснодара смогут получить бесплатную юридическую помощь
11 и 25 апреля в Краснодаре в «ГосЮрБюро Краснодарского края» состоятся Дни открытых дверей. Мероприятия приурочены к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, сообщает пресс-служба администрации столицы Кубани.
В рамках акции профессиональные юристы окажут гражданам правовую помощь, дадут советы и консультации правового характера.
- Бесплатными юридическими услугами может воспользоваться каждый житель Краснодара. Для получения консультации при себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, — сообщила главный специалист ГКУ КК «ГосЮрБюро Краснодарского края» по правовому просвещению и правовому информированию Оксана Утка.
Учреждение расположено на улице Октябрьской, д. 68, 3 этаж. В период акции оно будет работать с 09.00 до 18.00.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (861) 992-48-63.
ИСТОЧНИК KP.RU