Жители Краснодара смогут получить бесплатную юридическую помощь

СЕГОДНЯ 10:35 2019-04-08T11:04:07+03:00

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11 и 25 апреля в Краснодаре в «ГосЮрБюро Краснодарского края» состоятся Дни открытых дверей. Мероприятия приурочены к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, сообщает пресс-служба администрации столицы Кубани.

В рамках акции профессиональные юристы окажут гражданам правовую помощь, дадут советы и консультации правового характера.

- Бесплатными юридическими услугами может воспользоваться каждый житель Краснодара. Для получения консультации при себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, — сообщила главный специалист ГКУ КК «ГосЮрБюро Краснодарского края» по правовому просвещению и правовому информированию Оксана Утка.

Учреждение расположено на улице Октябрьской, д. 68, 3 этаж. В период акции оно будет работать с 09.00 до 18.00.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (861) 992-48-63.

ИСТОЧНИК KP.RU