В Туапсинском районе задержали мужчину, укравшего 35 металлических труб

СЕГОДНЯ 10:50 2019-04-08T11:06:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть полиции обратились сотрудники электрической подстанции села Шепси. Они сообщили о том, что с территории учреждения пропало 35 металлических труб.

- На указанное место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они опросили возможных очевидцев происшествия и изучили записи с камер видеонаблюдения. В результате полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний местный житель, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

Мужчину доставили в отдел полиции. Там он признался в совершении преступления. Также злоумышленник пояснил, что похищенное имущество сдал на металлолом, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

По данному факту в отношении задержанного возбудили угольное дело. Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU