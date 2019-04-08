Жителя Тихорецкого района подозревают в убийстве знакомого

СЕГОДНЯ 11:50 2019-04-08T11:50:43+03:00

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В Тихорецком районе в отношении 54-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

По данным следствия, вечером 6 апреля текущего года злоумышленник и четверо его знакомых распивали спиртные напитки в одном из гаражей в поселке Парковом. Во время застолья между подозреваемым и 62-летним мужчиной произошел конфликт на бытовой почве. В дальнейшем они подрались. В ходе драки фигурант взял со стола нож и несколько раз ударил им знакомого в область головы и грудной клетки. В результате полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Знакомые злоумышленника - очевидцы произошедшего - вызвали скорую помощь и полицию.

- В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства преступления. Вскоре будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU