2019-04-08T12:07:22+03:00
Общество

В Краснодаре в парке «Россия – моя история» отметят День космонавтики

Для гостей учреждения организуют цикл мероприятий, посвященных знаниям о космосе
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
Фото администрации Краснодарского краяФото администрации Краснодарского края
Изменить размер текста:

12 апреля в 12 часов сотрудники парка проведут занятие для дошкольников «Космическое путешествие». На нем специалисты расскажут об истории полетов человека в космос.

В 13 часов стартует мастер-класс «Ракета». На мероприятии школьники вместе с сотрудниками учреждения построят космическую ракету и прикрепят на нее свои фотографии.

В 14 часов для школьников, студентов и взрослых организуют лекцию «Кубань космическая». На ней расскажут о первых полетах, астронавтах и развитии космических технологий на территории страны.

13 апреля в 15 часов в парке вниманию гостей представят художественный фильм «Время первых», повествующий о покорении космоса.

Посетить мероприятия, приуроченные ко Дню космонавтики, может любой желающий. Вход на них свободный, сообщили в региональном министерстве культуры.

Напомним, что парк «Россия – моя история» открыли в Краснодаре в прошлом году в рамках крупного федерального проекта. В настоящее время учреждение является местом проведения официальных, обучающих и развлекательных мероприятий, деловых и творческих встреч, сообщили в пресс-службе администрации Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тихорецке задержали адвоката из Адыгеи за взятку в 500 тысяч рублей
В Краснодаре возобновили церемонию «Час славы Кубани»
В Тихорецке осудят жительницу Саратова за ложное сообщение об акте терроризма
В Краснодаре МФЦ Прикубанского округа сменил адрес
В Тимашевске пенсионерка упала двухметровую яму для септика
Жителя Новороссийска подозревают в хищении муниципальной земли
На Кубани пройдет фестиваль воздухоплавания
ВТБ обновляет пакет услуг для VIP-клиентов
Жителя Тихорецкого района подозревают в убийстве знакомого
В Краснодаре пройдёт фотовыставка "Золотой объектив-2019"
В Туапсинском районе задержали мужчину, укравшего 35 металлических труб
Жители Краснодара смогут получить бесплатную юридическую помощь
В Отрадненском районе мужчина фиктивно зарегистрировал дома иностранцев
На Кубани онкологи одномоментно удалили опухоли прямой и слепой кишок лапароскопическим путем
«Краснодар» обыграл «Крылья Советов»
В Туапсинском районе задержали подозреваемого в краже продуктов
В Краснодаре под Северным мостом выбросили много новой обуви
Для победителей «Лидеров Кубани» стартовали обучающие мероприятия
В Краснодаре прошли соревнования по бегу на призы Олимпийской чемпионки Людмилы Брагиной
На текущей неделе на Кубань придут дожди
На Кубани пройдет этап чемпионата мира по мотокроссу
Кладбище Новороссийска планируют перенести