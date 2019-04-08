В Краснодаре в парке «Россия – моя история» отметят День космонавтики

СЕГОДНЯ 12:07 2019-04-08T12:07:22+03:00

Для гостей учреждения организуют цикл мероприятий, посвященных знаниям о космосе

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12 апреля в 12 часов сотрудники парка проведут занятие для дошкольников «Космическое путешествие». На нем специалисты расскажут об истории полетов человека в космос.

В 13 часов стартует мастер-класс «Ракета». На мероприятии школьники вместе с сотрудниками учреждения построят космическую ракету и прикрепят на нее свои фотографии.

В 14 часов для школьников, студентов и взрослых организуют лекцию «Кубань космическая». На ней расскажут о первых полетах, астронавтах и развитии космических технологий на территории страны.

13 апреля в 15 часов в парке вниманию гостей представят художественный фильм «Время первых», повествующий о покорении космоса.

Посетить мероприятия, приуроченные ко Дню космонавтики, может любой желающий. Вход на них свободный, сообщили в региональном министерстве культуры.

Напомним, что парк «Россия – моя история» открыли в Краснодаре в прошлом году в рамках крупного федерального проекта. В настоящее время учреждение является местом проведения официальных, обучающих и развлекательных мероприятий, деловых и творческих встреч, сообщили в пресс-службе администрации Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU