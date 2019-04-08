В Краснодаре в парке «Россия – моя история» отметят День космонавтики
12 апреля в 12 часов сотрудники парка проведут занятие для дошкольников «Космическое путешествие». На нем специалисты расскажут об истории полетов человека в космос.
В 13 часов стартует мастер-класс «Ракета». На мероприятии школьники вместе с сотрудниками учреждения построят космическую ракету и прикрепят на нее свои фотографии.
В 14 часов для школьников, студентов и взрослых организуют лекцию «Кубань космическая». На ней расскажут о первых полетах, астронавтах и развитии космических технологий на территории страны.
13 апреля в 15 часов в парке вниманию гостей представят художественный фильм «Время первых», повествующий о покорении космоса.
Посетить мероприятия, приуроченные ко Дню космонавтики, может любой желающий. Вход на них свободный, сообщили в региональном министерстве культуры.
Напомним, что парк «Россия – моя история» открыли в Краснодаре в прошлом году в рамках крупного федерального проекта. В настоящее время учреждение является местом проведения официальных, обучающих и развлекательных мероприятий, деловых и творческих встреч, сообщили в пресс-службе администрации Кубани.
ИСТОЧНИК KP.RU