На Кубани пройдет фестиваль воздухоплавания
Парад воздушных шаров «Небесная Ривьера» проведут на Кубани в честь 95-летия образования Северского района
Мероприятие продлится три дня. Гости и жители региона смогут увидеть свободные полеты и привязные подъемы тепловых аэростатов, модели малой авиации, концерт, ночное шоу светящихся воздушных шаров под музыкальное сопровождение. Помимо этого, в рамках мероприятия организуют конные прогулки и поездки на джипах.
– Маленьких посетителей ждет городок с батутами и аттракционами, аквагрим и мыльные пузыри, сладкие угощения. А также шоу ростовых кукол и развлекательная программа от аниматоров, мастер-классы по авиамоделированию и робототехнике, – сообщили в региональном министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия.
Парад воздушных шаров проведут при поддержке администраций Кубани и Северского района, министерства курортов, туризма и олимпийского наследия края, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU