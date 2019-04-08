На Кубани пройдет фестиваль воздухоплавания

СЕГОДНЯ 12:17 2019-04-08T12:18:35+03:00

Его организуют в станице Азовской в период с 17 по 19 мая

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Парад воздушных шаров «Небесная Ривьера» проведут на Кубани в честь 95-летия образования Северского района

Мероприятие продлится три дня. Гости и жители региона смогут увидеть свободные полеты и привязные подъемы тепловых аэростатов, модели малой авиации, концерт, ночное шоу светящихся воздушных шаров под музыкальное сопровождение. Помимо этого, в рамках мероприятия организуют конные прогулки и поездки на джипах.

– Маленьких посетителей ждет городок с батутами и аттракционами, аквагрим и мыльные пузыри, сладкие угощения. А также шоу ростовых кукол и развлекательная программа от аниматоров, мастер-классы по авиамоделированию и робототехнике, – сообщили в региональном министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия.

Парад воздушных шаров проведут при поддержке администраций Кубани и Северского района, министерства курортов, туризма и олимпийского наследия края, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU