Жителя Новороссийска подозревают в хищении муниципальной земли

СЕГОДНЯ 12:35 2019-04-08T12:36:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Во время проверки сотрудники правоохранительных органов выяснили, что из муниципальной собственности Новороссийска похитили четыре участка. Общая площадь земли превысила 16 тысяч квадратных метров. Ее стоимость составила 22 млн 770 тысяч рублей.

- В ходе разбирательств представители прокуратуры установили, что к хищению земли имеет отношение местный житель. В прошлом году мужчина на незаконных обстоятельствах вступил в наследство и получил в собственность четыре участка. Часть документов о праве собственности оказались фальшивыми, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По данному факту в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье по статье "Мошенничество".

В настоящее время расследование продолжается. За процессом выяснения обстоятельств совершенного преступления следят представители городской прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU