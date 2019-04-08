Жителя Новороссийска подозревают в хищении муниципальной земли
Во время проверки сотрудники правоохранительных органов выяснили, что из муниципальной собственности Новороссийска похитили четыре участка. Общая площадь земли превысила 16 тысяч квадратных метров. Ее стоимость составила 22 млн 770 тысяч рублей.
- В ходе разбирательств представители прокуратуры установили, что к хищению земли имеет отношение местный житель. В прошлом году мужчина на незаконных обстоятельствах вступил в наследство и получил в собственность четыре участка. Часть документов о праве собственности оказались фальшивыми, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
По данному факту в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье по статье "Мошенничество".
В настоящее время расследование продолжается. За процессом выяснения обстоятельств совершенного преступления следят представители городской прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU