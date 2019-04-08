В Тимашевске пенсионерка упала двухметровую яму для септика

СЕГОДНЯ 12:48 2019-04-08T12:53:29+03:00

Ее госпитализировали с подозрением на перелом шейки бедра и жалобами на боли в груди

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92-летняя жительница Тимашевска плохо видит. Поэтому женщина не заметила яму, которую выкопали под септик, и упала в нее.

Родственники не смогли самостоятельно помочь пенсионерке выбраться и вызвали спасателей.

- В дежурную часть поступило сообщение о несчастном случае. На место происшествия прибыли представители спасательного отряда. При помощи носилок, они помогли пожилой женщине выбраться наружу, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

С места происшествия пострадавшую доставили в местное медицинское учреждение. По предварительным данным, у пенсионерки сломана шейка бедра. Помимо этого, женщина жаловалась на боли в области грудной клетки.

Напомним, ранее "КП" - Кубань" сообщала о том, что в Геленджике двухлетний ребенок закрыл маму на балконе.

ИСТОЧНИК KP.RU