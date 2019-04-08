2019-04-08T12:53:29+03:00
Происшествия

В Тимашевске пенсионерка упала двухметровую яму для септика

Ее госпитализировали с подозрением на перелом шейки бедра и жалобами на боли в груди
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы «Кубань-СПАС»Фото пресс-службы «Кубань-СПАС»
Изменить размер текста:

92-летняя жительница Тимашевска плохо видит. Поэтому женщина не заметила яму, которую выкопали под септик, и упала в нее.

Родственники не смогли самостоятельно помочь пенсионерке выбраться и вызвали спасателей.

- В дежурную часть поступило сообщение о несчастном случае. На место происшествия прибыли представители спасательного отряда. При помощи носилок, они помогли пожилой женщине выбраться наружу, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

С места происшествия пострадавшую доставили в местное медицинское учреждение. По предварительным данным, у пенсионерки сломана шейка бедра. Помимо этого, женщина жаловалась на боли в области грудной клетки.

Напомним, ранее "КП" - Кубань" сообщала о том, что в Геленджике двухлетний ребенок закрыл маму на балконе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тихорецке задержали адвоката из Адыгеи за взятку в 500 тысяч рублей
В Краснодаре возобновили церемонию «Час славы Кубани»
В Тихорецке осудят жительницу Саратова за ложное сообщение об акте терроризма
В Краснодаре МФЦ Прикубанского округа сменил адрес
Жителя Новороссийска подозревают в хищении муниципальной земли
На Кубани пройдет фестиваль воздухоплавания
В Краснодаре в парке «Россия – моя история» отметят День космонавтики
ВТБ обновляет пакет услуг для VIP-клиентов
Жителя Тихорецкого района подозревают в убийстве знакомого
В Краснодаре пройдёт фотовыставка "Золотой объектив-2019"
В Туапсинском районе задержали мужчину, укравшего 35 металлических труб
Жители Краснодара смогут получить бесплатную юридическую помощь
В Отрадненском районе мужчина фиктивно зарегистрировал дома иностранцев
На Кубани онкологи одномоментно удалили опухоли прямой и слепой кишок лапароскопическим путем
«Краснодар» обыграл «Крылья Советов»
В Туапсинском районе задержали подозреваемого в краже продуктов
В Краснодаре под Северным мостом выбросили много новой обуви
Для победителей «Лидеров Кубани» стартовали обучающие мероприятия
В Краснодаре прошли соревнования по бегу на призы Олимпийской чемпионки Людмилы Брагиной
На текущей неделе на Кубань придут дожди
На Кубани пройдет этап чемпионата мира по мотокроссу
Кладбище Новороссийска планируют перенести