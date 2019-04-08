В Краснодаре МФЦ Прикубанского округа сменил адрес

СЕГОДНЯ 13:07 2019-04-08T13:07:19+03:00

В новом офисе для приема и выдачи документов оборудовано 49 окон

Изменить размер текста: A A

В краевой столице МФЦ Прикубанского округа сменил дислокацию. Это связано с необходимостью расширения площади офиса для комфортного предоставления услуг местным жителям. Обновленный центр открылся на Шоссе Нефтяников, 28.

– Количество услуг, предоставляемых в МФЦ, постоянно растет, и площади старого офиса было уже недостаточно для комфортного обслуживания заявителей, – прокомментировал директор государственного краевого автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственный и муниципальных услуг Краснодарского края» Валерий Середа.

- В новом месте для приема и выдачи документов оборудовано 49 окон, комфортный сектор ожидания и информирования. Также есть отдельная зона доступа к порталу государственных услуг РФ. Для посетителей с машиной имеется бесплатный паркинг, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

График приема граждан: с понедельника по пятницу – с 8:00 до 20:00 часов, в субботу с 8:00 до 17:00 без перерывов.

Напомним, жители Краснодара смогут получить бесплатную юридическую помощь. Консультации проведут представители «Государственного юридического бюро Краснодарского края».

ИСТОЧНИК KP.RU