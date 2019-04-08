В Тихорецке осудят жительницу Саратова за ложное сообщение об акте терроризма
В дежурную часть Тихорецкого района позвонила местная жительница. Она рассказала, что здания полиции района и городской администрации якобы заминированы.
На место происшествия выехали правоохранители и представители экстренных служб. При осмотре территорий они не обнаружили предметов, угрожающих жизни и здоровью граждан.
Полицейские выяснили, что ложная информация поступили из Саратова с абонентского номера, зарегистрированного на жителя Тихорецка. Сотрудники полиции связались с мужчиной, который пояснил, что три года назад познакомился в Интернете с женщиной, которой отправлял фотографию своего паспорта.
Злоумышленницу задержали по месту жительства. В отделе полиции она созналась, что сообщила ложные сведения из хулиганских побуждений. Дома у нее нашли телефон, с которого она звонила дежурную часть.
- В отношении 34-летней жительницы Саратова возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Ей грозит до 8 лет тюрьмы, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU