2019-04-08T13:32:56+03:00
Происшествия

В Тихорецке осудят жительницу Саратова за ложное сообщение об акте терроризма

34-летняя женщина может провести за решеткой 8 лет
Александра ПОДУШКО
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В Тихорецке осудят жительницу Саратова за ложное сообщение об акте терроризмаВ Тихорецке осудят жительницу Саратова за ложное сообщение об акте терроризмаФото: Архив "КП"
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В дежурную часть Тихорецкого района позвонила местная жительница. Она рассказала, что здания полиции района и городской администрации якобы заминированы.

На место происшествия выехали правоохранители и представители экстренных служб. При осмотре территорий они не обнаружили предметов, угрожающих жизни и здоровью граждан.

Полицейские выяснили, что ложная информация поступили из Саратова с абонентского номера, зарегистрированного на жителя Тихорецка. Сотрудники полиции связались с мужчиной, который пояснил, что три года назад познакомился в Интернете с женщиной, которой отправлял фотографию своего паспорта.

Злоумышленницу задержали по месту жительства. В отделе полиции она созналась, что сообщила ложные сведения из хулиганских побуждений. Дома у нее нашли телефон, с которого она звонила дежурную часть.

- В отношении 34-летней жительницы Саратова возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Ей грозит до 8 лет тюрьмы, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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