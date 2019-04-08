2019-04-08T13:54:52+03:00
Общество

В Краснодаре возобновили церемонию «Час славы Кубани»

7 апреля ровно в полдень казаки Почетного караула и Кубанский духовой оркестр провели торжественный ритуал
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре возобновилась церемония «Час славы Кубани»В Краснодаре возобновилась церемония «Час славы Кубани»Фото: Архив "КП"
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В Краснодаре 7 апреля после зимнего перерыва возобновили церемонию «Час славы Кубани». По традиции, вот уже 13 лет, мероприятие проходит каждое воскресенье и в праздничные дни в 12:00.

- Казаки Почетного караула и Кубанский духовой оркестр начинают исполнение церемониала от памятника Екатерине II, далее идут по улице Красной к памятнику Кубанскому казачеству, где и разворачивается основное действо, - уточнили в пресс-службе ККВ.

Этот ритуал уже на протяжении многих лет остается неизменным. Местные жители и гости города приходят посмотреть на это уникальное действо. Уже 13 лет в полдень каждое воскресенье и праздничные дни проходит церемония «Час славы Кубани». Старинную традицию – несение Почетного караула – возобновили в 2006 году.

В проведении церемониала «Час славы Кубани» участвуют 92 человека, 37 человек – пешая группа, 12 – конная. Они демонстрируют строевые приемы с оружием, конное дефиле, а также гости могут посмотреть на плац-концерт в исполнении духового оркестра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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