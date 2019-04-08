В Тихорецке задержали адвоката из Адыгеи за взятку в 500 тысяч рублей
В Краснодарском крае при получении взятки задержали юриста из Адыгейской республиканской коллегии адвокатов.
- Мужчина оказывал помощь жителю Тихорецка, который был фигурантом уголовного дела. Он пообещал клиенту, что за 500 тысяч рублей он сможет через имеющиеся у него связи в правоохранительных органах оказать ему содействие и освободить от уголовной ответственности, - рассказали в УФСБ по Краснодарскому краю.
Мужчина сообщил о незаконном предложении адвоката в полицию. Встретившись с юристом, местный житель вручил ему деньги, в этот момент злоумышленника задержали с поличным.
Результаты оперативно-разыскных мероприятий переданы в Тихорецкий следственный отдел СУ СК России по Краснодарскому краю для принятия процессуального решения.
Напомним, жителя Новороссийска подозревают в хищении муниципальной земли. Сумма ущерба превысила 22 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU