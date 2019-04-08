2019-04-08T14:20:47+03:00
Происшествия

В Тихорецке задержали адвоката из Адыгеи за взятку в 500 тысяч рублей

Он пообещал клиенту, что за деньги освободит его от уголовной ответственности
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: УФСБ по Краснодарскому краюФото: УФСБ по Краснодарскому краю
Изменить размер текста:

В Краснодарском крае при получении взятки задержали юриста из Адыгейской республиканской коллегии адвокатов.

- Мужчина оказывал помощь жителю Тихорецка, который был фигурантом уголовного дела. Он пообещал клиенту, что за 500 тысяч рублей он сможет через имеющиеся у него связи в правоохранительных органах оказать ему содействие и освободить от уголовной ответственности, - рассказали в УФСБ по Краснодарскому краю.

Мужчина сообщил о незаконном предложении адвоката в полицию. Встретившись с юристом, местный житель вручил ему деньги, в этот момент злоумышленника задержали с поличным.

Результаты оперативно-разыскных мероприятий переданы в Тихорецкий следственный отдел СУ СК России по Краснодарскому краю для принятия процессуального решения.

Напомним, жителя Новороссийска подозревают в хищении муниципальной земли. Сумма ущерба превысила 22 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре возобновили церемонию «Час славы Кубани»
В Тихорецке осудят жительницу Саратова за ложное сообщение об акте терроризма
В Краснодаре МФЦ Прикубанского округа сменил адрес
В Тимашевске пенсионерка упала двухметровую яму для септика
Жителя Новороссийска подозревают в хищении муниципальной земли
На Кубани пройдет фестиваль воздухоплавания
В Краснодаре в парке «Россия – моя история» отметят День космонавтики
ВТБ обновляет пакет услуг для VIP-клиентов
Жителя Тихорецкого района подозревают в убийстве знакомого
В Краснодаре пройдёт фотовыставка "Золотой объектив-2019"
В Туапсинском районе задержали мужчину, укравшего 35 металлических труб
Жители Краснодара смогут получить бесплатную юридическую помощь
В Отрадненском районе мужчина фиктивно зарегистрировал дома иностранцев
На Кубани онкологи одномоментно удалили опухоли прямой и слепой кишок лапароскопическим путем
«Краснодар» обыграл «Крылья Советов»
В Туапсинском районе задержали подозреваемого в краже продуктов
В Краснодаре под Северным мостом выбросили много новой обуви
Для победителей «Лидеров Кубани» стартовали обучающие мероприятия
В Краснодаре прошли соревнования по бегу на призы Олимпийской чемпионки Людмилы Брагиной
На текущей неделе на Кубань придут дожди
На Кубани пройдет этап чемпионата мира по мотокроссу
Кладбище Новороссийска планируют перенести