В Тихорецке задержали адвоката из Адыгеи за взятку в 500 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:20 2019-04-08T14:20:47+03:00

Он пообещал клиенту, что за деньги освободит его от уголовной ответственности

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В Краснодарском крае при получении взятки задержали юриста из Адыгейской республиканской коллегии адвокатов.

- Мужчина оказывал помощь жителю Тихорецка, который был фигурантом уголовного дела. Он пообещал клиенту, что за 500 тысяч рублей он сможет через имеющиеся у него связи в правоохранительных органах оказать ему содействие и освободить от уголовной ответственности, - рассказали в УФСБ по Краснодарскому краю.

Мужчина сообщил о незаконном предложении адвоката в полицию. Встретившись с юристом, местный житель вручил ему деньги, в этот момент злоумышленника задержали с поличным.

Результаты оперативно-разыскных мероприятий переданы в Тихорецкий следственный отдел СУ СК России по Краснодарскому краю для принятия процессуального решения.

Напомним, жителя Новороссийска подозревают в хищении муниципальной земли. Сумма ущерба превысила 22 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU