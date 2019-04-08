2019-04-08T14:44:24+03:00
Общество

В Краснодаре пройдет ежегодная культурная акция «Библионочь-2019»

Она состоится 20 апреля на двух площадках города
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре пройдет ежегодная культурная акция «Библионочь-2019»В Краснодаре пройдет ежегодная культурная акция «Библионочь-2019»Фото: Дарья ЧИСТОПРУДОВА
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- В кубанской столице пройдет ежегодная культурная акция «Библионочь-2019». Гостей и жителей города ждут 20 апреля в краевом выставочном зале изобразительных искусств и в историческом парке «Россия-моя история», - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе выставочного зала.

В краевом выставочном зале изобразительных искусств акция стартует в 19:00 с выставки коллажей-иллюстраций к стихотворениям известных поэтов мира, также будет приставлена экспозиция «Театр глазами детей», гостям покажут работы учеников детских художественных школ на театральную тематику.

В 20:00 начнутся выступление участников литературного клуба «Мантисса», в 21:00 всех желающих ожидают на просмотр фильма Абрама Народицкого «Юность поэта».

В историческом парке «Россия-моя история» «Библионочь-2019» начнется в 18:00 с лекции, посвященной 220-летию со дня рождения Пушкина, в 19:00 состоится театральное представление «Медведь, через час еще одна постановка по произведению Пушкина «Сказка о Попе и работнике его Балде».

В 20:00 гостей парка приглашают послушать еще одну лекцию на тему: «Мистические тайны Гоголя». И завершится ежегодна акция в 22:00 тематической экскурсией «История развития российского театра».

С подробным списком мероприятий можно ознакомится на сайтах культурных площадок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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