На Кубани более 120 человек приняли участие в отборе в театральную школу Олега Табакова

СЕГОДНЯ 14:55 2019-04-08T14:55:16+03:00

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В Краснодаре 123 девятиклассника приняли участие в отборочном конкурсе в театральную школу Олега Табакова. В их числе не только кубанцы, но и представители соседних регионов – Ростовской области и Ставропольского края, Крыма, а также жители Москвы, Санкт-Петербурга, Иваново, Челябинска.

- В приемной комиссии сидели худрук театра и школы Олега Табаков, народный артист РФ Владимир Машков, его заместитель режиссер Павел Брюн, заслуженные артисты РФ Александр Марин и Сергей Беляев, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Результаты прослушивания в краевой столице опубликуют на официальном сайте школы. Участники, которые попадут в этот список, поедут в Москву для прохождения следующих туров.

Напомним, 5 апреля в Краснодаре прошла пресс-конференция Владимира Машкова. Он рассказал, актер рассказал о нововведениях, целях учебы, а также требованиях к поступающим. Подобные отборы уже состоялись в Туле, Новокузнецке и Владивостоке.

ИСТОЧНИК KP.RU