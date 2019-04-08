СЕГОДНЯ 15:16 2019-04-08T15:16:04+03:00

С начала 2019 года через порты Кубани экспортировано более 5 миллионов тонн зерна Фото: Петр СОКОЛОВ

Это на 56 процентов меньше, чем годом ранее

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Экспорт зерна через морские порты «Ейск», «Кавказ», «Новороссийск», «Тамань», «Темрюк» и «Туапсе» за 1 квартал 2019 года составил свыше 5,33 миллионов тонн. А доля пшеницы от общего объема - более 4,72 миллионов тонн. Это на почти на 56 процентов меньше, чем за аналогичные период прошлого года.

- Основными странами-импортерам зерна и продуктов его переработки в этом году стали Египет, Саудовская Аравия, Индонезия, Бангладеш и Турция, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и республике Адыгея.

Напомним, по итогам прошлого года чистая прибыль АО «Туапсинский морской торговый порт» составила 4,68 млрд рублей. Этот показатель в 1,5 раза превышает данные на конец 2017 года. Выручка предприятия составила 4,22 млрд рублей. Это показатель также значительно увеличился.

ИСТОЧНИК KP.RU