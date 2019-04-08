2019-04-08T15:36:25+03:00
Общество

На Кубани в рамках нацпроекта обновят материальную базу 70 процентов сельских школ

Это планируют сделать к 2024 году
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел совещание о реализации региональных компонентов национальных проектов. Участие в заседании приняли руководители министерств и ведомств, главы муниципалитетов.

Целевые показатели в рамках нацпроектов разработаны для каждой территории, в том числе и для Кубани.

По словам Вениамина Кондратьева, уже сделано немало. Если в 2015 году бюджет региона составлял 190 миллиардов рублей, то в 2018 году он превысил уже 275 миллиардов. План этого года – порядка 300 миллиардов рублей.

- Работа ведется по 42 региональным проектам, которые максимально мобилизуют ресурсы экономки. У нас есть все необходимое для достижения заявленных целей. Убежден, сегодняшние темпы экономического роста Кубани позволят исполнить майский указ президента, - прокомментировал глава края.

- Материальную базу 70 процентов школ в сельской местности и малых городах планируют обновить к 2024 году. Также среди других важных показателей нацпроектов - увеличение объема экспорта продукции АПК – он должен составить 3,8 миллиардов долларов, а также благоустройство не менее 60 процентов кубанских городов, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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