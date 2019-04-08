2019-04-08T15:58:04+03:00
Происшествия

В Апшеронске от отравления угарным газом погибли четыре человека

По данному факту проводится доследственная проверка
Александра ПОДУШКО
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В Апшеронске от отравления угарным газом погибли четыре человекаВ Апшеронске от отравления угарным газом погибли четыре человекаФото: Асхат БАРДЫНОВ
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Утром 8 апреля в полицию поступило сообщение об обнаружении в одном из домов Апшеронска тел четырех местных жителей в возрасте от 18 до 23 лет. У погибших были признаки отравления угарным газом. По данному факту проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, молодые люди 7 апреля отмечали день рождения своего знакомого. Утром 8 апреля родители одного из парней забеспокоились, что их сын не пришел ночевать домой и не отвечает на звонки.

Они приехали к тому месту, где мог находиться их сын. Войдя в дом, они обнаружили его и других людей без признаков жизни. Родители погибшего также почувствовали запах газа. Они вызвали сотрудников полиции.

Тела молодых людей осмотрели, каких-либо насильственных повреждений не нашли. Предварительной причиной их смерти стало отравление угарным газом.

При осмотре места происшествия было обнаружено, что дом отапливался при помощи газа, заслонка дымохода печи была закрыта. В качестве одной из возможных версий произошедшего следствие рассматривает нарушение правил эксплуатации печи.

- Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего события. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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