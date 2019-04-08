В Краснодаре от мусора очистили участок в районе сквера 80-летия образования Краснодарского края

СЕГОДНЯ 16:23 2019-04-08T16:28:29+03:00

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В кубанской столице от мусора очистили участок в районе сквера 80-летия образования Краснодарского края. Это сделали сотрудники МКУ «Центр озеленения и экологии». Они поддержали призыв главы города Евгения Первышова присоединиться к международному челленджу #trashtag по уборке мусора.

- В ходе акции с территории собрали и вывезли 54 мешка с различными отходами. Сотрудники учреждения убрали стихийную свалку, которая образовалась в водоохранной зоне реки Кубань, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, суть мероприятия в том, чтобы сначала сделать фото грязного участка, затем его убрать и сфотографироваться на фоне уже чистой территории. Затем кадр необходимо выложить в Instagram с хештегом #trashtag. С начала весны более 10 компаний и организаций присоединились к челленджу.

Напомним, Игроки ГК «Кубань» посадили 100 кленов. Команда присоединилась к челленджу «Краснодар — 10 тысяч деревьев».

ИСТОЧНИК KP.RU