2019-04-08T16:43:11+03:00
Здоровье

Министр здравоохранения Кубани присоединился к акции #ЗДОРОВЫЕСОВЕТЫ

Его рекомендации можно прочесть в Instagram
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба краевого минздраваФото: пресс-служба краевого минздрава
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- Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов принял участие в акции кубанских врачей под хэштегом #здоровыесоветы. Пользователи Instagram могут прочесть его рекомендации о том, как подготовиться к беременности и излечиться от рака и много другое, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения края.

- В каждом доме должен быть тонометр. Если вас периодически беспокоит повышенное артериальное давление, жгучая боль за грудиной, головная боль или головокружение обратитесь к врачу. Возможно, у вас развивается заболевание, которое может привести к инфаркту или инсульту, - поделился Евгений Филиппов.

Также он отметил, что подготовка к беременности не менее важна, чем сами роды. Причем научно доказан тот факт, что здоровье ребенка зависит от состояния отца.

Необходимо регулярно проходить обследования в поликлинике, обращать внимание на работу организма. При плохом самочувствии нельзя заниматься самолечением.

Напомним, Главный врач Краевой клинической больницы №1 дал #ЗДОРОВЫЕСОВЕТЫ. Академик РАН Владимир Порханов принял участие в акции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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