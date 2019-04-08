В Краснодаре закончился отопительный сезон

СЕГОДНЯ 17:00 2019-04-08T17:00:57+03:00

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С понедельника, 8 апреля, организации Краснодара начнут отключать подачу тепла в жилые дома и другие здания.

- Решение о завершении отопительного сезона принято в связи с наступлением стабильно теплой погоды. Начиная с 8 апреля, краснодарская ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго», АО «Краснодартеплосеть», филиал АО «Автономная теплоэнергетическая компания» «Краснодартеплоэнерго», а также другие предприятия прекращают подачу теплоносителя на обогрев помещений, - сказал директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый.

- Официальное постановление администрации города вступило в силу. Отопление школ, детских садов, других образовательных учреждений, а также больниц будет прекращаться по заявочному принципу. Только после обращения руководителей этих учреждений, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомни, в краевой столице отопительный сезон 2018-2019 года начался 15 октября прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU