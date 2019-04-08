Жительница Геленджика стала финалисткой Международного конкурса красоты и таланта «Невская Краса»

СЕГОДНЯ 17:38 2019-04-08T17:38:54+03:00

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В Санкт-Петербурге в четвертый раз проходит конкурс красоты среди девушек с ограниченными возможностями здоровья. Дарья Ларионова, которая будет представлять Геленджик, в подобном мероприятии участвует впервые. Она прошла два отборочных этапа и вошла в число финалисток.

Девушка добилась много в жизни и может считаться отличным примером для подражания. Она имеет разряд кандидата в мастера спорта по стрельбе из лука и плаванию, в прошлом - член сборной России по стрельбе и паратриатлону. Получает второе высшее, руководит детской спортивной школой по стрельбе из лука. А также воспитывает сына Ярослава.

- Финал конкурса, на котором выступит девушка, пройдет в Санкт-Петербурге с 10 по 15 сентября, - рассказали пресс-службе администрации Геленджика.

Напомним, в «Мисс Россия 2019» участвуют девушки из Анапы, Сочи и Краснодара. Голосовать за участниц можно один раз в день до 13 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU