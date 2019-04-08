2019-04-08T17:38:54+03:00
Общество

Жительница Геленджика стала финалисткой Международного конкурса красоты и таланта «Невская Краса»

Город-курорт будет представлять Дарья Ларионова
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация ГеленджикаФото: администрация Геленджика
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге в четвертый раз проходит конкурс красоты среди девушек с ограниченными возможностями здоровья. Дарья Ларионова, которая будет представлять Геленджик, в подобном мероприятии участвует впервые. Она прошла два отборочных этапа и вошла в число финалисток.

Девушка добилась много в жизни и может считаться отличным примером для подражания. Она имеет разряд кандидата в мастера спорта по стрельбе из лука и плаванию, в прошлом - член сборной России по стрельбе и паратриатлону. Получает второе высшее, руководит детской спортивной школой по стрельбе из лука. А также воспитывает сына Ярослава.

- Финал конкурса, на котором выступит девушка, пройдет в Санкт-Петербурге с 10 по 15 сентября, - рассказали пресс-службе администрации Геленджика.

Напомним, в «Мисс Россия 2019» участвуют девушки из Анапы, Сочи и Краснодара. Голосовать за участниц можно один раз в день до 13 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сочи загорелись два частных дома
Юных жителей Краснодара научат единоборствам
В Анапе расширят сквер военной техники
В Краснодаре отремонтируют второй участок «Головатовского» коллектора
При ремонте детского санатория в Анапе похитили свыше 3,8 миллионов рублей
На Кубани построили 43 многофункциональные спортивные площадки нового типа
В Краснодаре закончился отопительный сезон
Министр здравоохранения Кубани присоединился к акции #ЗДОРОВЫЕСОВЕТЫ
В Краснодаре от мусора очистили участок в районе сквера 80-летия образования Краснодарского края
В Апшеронске от отравления угарным газом погибли четыре человека
На Кубани в рамках нацпроекта обновят материальную базу 70 процентов сельских школ
С начала 2019 года через порты Кубани экспортировано более 5 миллионов тонн зерна
На Кубани более 120 человек приняли участие в отборе в театральную школу Олега Табакова
В Краснодаре пройдет ежегодная культурная акция «Библионочь-2019»
В Тихорецке задержали адвоката из Адыгеи за взятку в 500 тысяч рублей
В Краснодаре возобновили церемонию «Час славы Кубани»
В Тихорецке осудят жительницу Саратова за ложное сообщение об акте терроризма