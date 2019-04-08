2019-04-08T18:01:42+03:00
Происшествия

При ремонте детского санатория в Анапе похитили свыше 3,8 миллионов рублей

Нарушение выявили во время прокурорской проверки
Александра ПОДУШКО
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При ремонте детского санатория в Анапе похитили свыше 3,8 миллионов рублейПри ремонте детского санатория в Анапе похитили свыше 3,8 миллионов рублейФото: Архив "КП"
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В Анапе возбудили уголовное дело о хищении денег при проведении капитального ремонта детского санатория «Бимлюк». Проверку финансово-хозяйственной деятельности учреждения провела прокуратура.

- Были установлены многочисленные нарушения бюджетного законодательства, поэтому исполняющему обязанности директора детского санатория внесено представление об устранении выявленных нарушений, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В 2012 году детский санаторий заключил контракт на капитальный ремонт здания с ООО «Юг-Универсал», который неоднократно продлевался без согласования с главным распорядителем бюджетных средств, при этом работы продолжались до 2017 года. При проверке сметной документации выяснилось, что стоимость материалов была завышена. Также выполненные работы не соответствуют указанным в контракте. Ущерб составил более 3,8 миллионов рублей.

Материалы проверки направлены в следственный орган, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

ИСТОЧНИК KP.RU

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