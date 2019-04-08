2019-04-08T18:19:31+03:00
Общество

В Краснодаре отремонтируют второй участок «Головатовского» коллектора

Специалисты ведут подготовку к санации участка протяженностью 150 метров
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В Краснодаре продолжается реконструкция участка главного канализационного коллектора «Головатовский», который принимает около трети всех бытовых стоков города. Сейчас специалисты ведут подготовку к санации участка протяженностью 150 метров.

- Для проведения работ специалисты разработают котлован в месте прохождения старой сети, произведут крепление рабочей камеры, разобьют свод коллектора, смонтируют оборудование для его прочистки и протяжки трубы, затем протянут полиэтиленовую трубу, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Реконструкцию коллектора начали в октябре прошлого года. Первый этап завершили в декабре 2018 года. Специалисты прошли участок протяженностью 216 метров из 1285 запланированных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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