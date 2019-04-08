В Краснодаре отремонтируют второй участок «Головатовского» коллектора
В Краснодаре продолжается реконструкция участка главного канализационного коллектора «Головатовский», который принимает около трети всех бытовых стоков города. Сейчас специалисты ведут подготовку к санации участка протяженностью 150 метров.
- Для проведения работ специалисты разработают котлован в месте прохождения старой сети, произведут крепление рабочей камеры, разобьют свод коллектора, смонтируют оборудование для его прочистки и протяжки трубы, затем протянут полиэтиленовую трубу, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Реконструкцию коллектора начали в октябре прошлого года. Первый этап завершили в декабре 2018 года. Специалисты прошли участок протяженностью 216 метров из 1285 запланированных.
ИСТОЧНИК KP.RU