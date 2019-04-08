В Анапе расширят сквер военной техники

СЕГОДНЯ 18:31 2019-04-08T18:31:18+03:00

Его пополнят морским вертолетом Ка-27 и танками Т-34 и Т-80

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В Анапе на Симферопольском шоссе готовят основания еще пяти площадок под будущие экспонаты сквера военной техники, также продолжается строительство пешеходной дорожки.

- Часть новых экспонатов установим до Дня Победы, еще часть – до конца сентября, к годовщине освобождения Анапы от немецко-фашистских захватчиков, - сказал лава города Юрий Поляков.

- В сквере появится морской вертолет Ка-27, танки Т-34 и Т-80. На МИ-8 установят лопасти, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

Новая часть зеленой зоны будет благоустроена и освещена.

Напомним, на Кубани построили 43 многофункциональные спортивные площадки нового типа. Эта работа ведется с 2016 года по поручению Вениамина Кондратьева.

ИСТОЧНИК KP.RU