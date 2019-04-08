2019-04-08T19:09:23+03:00
Спорт

Юных жителей Краснодара научат единоборствам

В столице Кубани стартовал набор детей на бесплатные занятия
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации КраснодараФото: пресс-служба администрации Краснодара
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Краснодарский клуб единоборств объявил о начале набора детей для бесплатных занятий. Они будут проходить в новом спортивном зале по ул. им. Тургенева, 83. Здесь созданы все условия для подготовки чемпионов по дзюдо, тайскому боксу и карате-киокусинкай.

- Сейчас в Краснодаре многие частные спортивные клубы набирают детей на бесплатной основе. Среди них - беговые, боксерские, борцовские. Сейчас это направление приобретает все большую популярность, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» начальник городского управления по физической культуре и спорту Анатолий Мирошников.

Прежде всего, на занятия ждут тех самых детей, которых принято называть «трудными». Стоит отметить, что все наставники спортивного клуба имеют соответствующие сертификаты на осуществление своей деятельности. Часовые тренировки будут проводить дважды в неделю. Всего для бесплатных занятий планируется набрать в три группы от 50 до 70 детей и подростков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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