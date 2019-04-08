В Сочи загорелись два частных дома

СЕГОДНЯ 19:40 2019-04-08T19:40:45+03:00

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В Сочи в совхозе «Приморский» на улице Гвоздик произошло возгорание двух частных домов площадью 150 и 50 квадратных метров.

- Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 17:22. Расчеты прибыли на место ЧП в 17:32. В 18:33 пожар удалось локализовать, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/701938" frameborder="0"></iframe> В центре Сочи полыхают два дома.

На месте происшествия работают 12 человек и 4 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU