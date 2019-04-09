2019-04-09T07:36:34+03:00
Происшествия

В Сочи потушили два крупных пожара

По предварительным данным, есть один пострадавший
Александра ПОДУШКО
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Фото: sochi24.tvФото: sochi24.tv
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Вчера, 8 апреля, в Сочи произошло сразу два крупных пожара.

Сначала на пульт дежурного в 17:22 поступило сообщение о возгорании двух частных домов в совхозе «Приморский» на улице Гвоздик. В одном строении огонь охватил 150 квадратных метров, в другом – 50.

- Расчеты прибыли на место ЧП в 17:32. В 18:33 пожар удалось локализовать, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

На месте происшествия работали 12 человек и 4 единицы техники.

Вскоре, в 18:24, в МЧС Сочи поступил новый вызов. В Рабочем переулке загорелся дом. Прибывшие на место спасатели установили, что огонь охватил жилое здание с хозпостройкой. Площадь пожара составила 250 квадратных метров. В 20:08 огонь удалось локализовать, в 21:30 он был полностью потушен.

По предварительным данным, есть один пострадавший. Для восьми человек, которые остались без жилья, подготовлен пункт временного размещения.

В центре Сочи полыхают два дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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