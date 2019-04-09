В Сочи потушили два крупных пожара
Вчера, 8 апреля, в Сочи произошло сразу два крупных пожара.
Сначала на пульт дежурного в 17:22 поступило сообщение о возгорании двух частных домов в совхозе «Приморский» на улице Гвоздик. В одном строении огонь охватил 150 квадратных метров, в другом – 50.
- Расчеты прибыли на место ЧП в 17:32. В 18:33 пожар удалось локализовать, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.
На месте происшествия работали 12 человек и 4 единицы техники.
Вскоре, в 18:24, в МЧС Сочи поступил новый вызов. В Рабочем переулке загорелся дом. Прибывшие на место спасатели установили, что огонь охватил жилое здание с хозпостройкой. Площадь пожара составила 250 квадратных метров. В 20:08 огонь удалось локализовать, в 21:30 он был полностью потушен.
По предварительным данным, есть один пострадавший. Для восьми человек, которые остались без жилья, подготовлен пункт временного размещения.
В центре Сочи полыхают два дома.
ИСТОЧНИК KP.RU