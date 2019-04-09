На Кубани проходят ярмарки вакансий «Планета ресурсов»

СЕГОДНЯ 07:52 2019-04-09T07:52:08+03:00

В Краснодаре это мероприятие состоится 23 апреля с 10:00 до 13:00

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На Кубани проходит традиционная акция по трудоустройству во всех районах края. Она продлится до 26 апреля.

Как рассказали в региональном министерстве труда и социального развития, в 2018 году в мероприятиях ярмарки приняли участие почти 32 тысячи кубанцев, более тысячи работодателей, а также учебные заведения среднего и высшего профобразования.

- В мобильном центре занятости все желающие смогут пройти профориентационное тестирование. На «Планете ресурсов» пройдут круглые столы, семинары и тренинги по вопросам трудоустройства, охраны труда и социальной адаптации, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В Краснодаре ярмарка вакансий пройдет 23 апреля с 10:00 до 13:00 в Центральном выставочном зале на Рашпилевской.

Дополнительную информацию о мероприятии можно получить на портале министерства труда и социального развития Краснодарского края, либо по телефону «горячей линии» 8(861)257-13-70.

Вход на «Планету ресурсов» для посетителей свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU