На Кубани проходят ярмарки вакансий «Планета ресурсов»
На Кубани проходит традиционная акция по трудоустройству во всех районах края. Она продлится до 26 апреля.
Как рассказали в региональном министерстве труда и социального развития, в 2018 году в мероприятиях ярмарки приняли участие почти 32 тысячи кубанцев, более тысячи работодателей, а также учебные заведения среднего и высшего профобразования.
- В мобильном центре занятости все желающие смогут пройти профориентационное тестирование. На «Планете ресурсов» пройдут круглые столы, семинары и тренинги по вопросам трудоустройства, охраны труда и социальной адаптации, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
В Краснодаре ярмарка вакансий пройдет 23 апреля с 10:00 до 13:00 в Центральном выставочном зале на Рашпилевской.
Дополнительную информацию о мероприятии можно получить на портале министерства труда и социального развития Краснодарского края, либо по телефону «горячей линии» 8(861)257-13-70.
Вход на «Планету ресурсов» для посетителей свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU