В Сочи откроется выставка «Вторая жизнь»
В городе-курорте 12 апреля в 15:00 в Художественном музее откроется выставка «Вторая жизнь». Посетители увидят картины Владимира Донца. В экспозицию включены - пейзажи, портреты, жанровые композиции и натюрморты в живописной и графической техниках.
- Владимир Донец родился в 1953 году в Батайске Ростовской области. Окончил художественно-графический факультет Ростовского государственного педагогического института, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.
Его картины находятся в музеях России, частных собраниях Финляндии, США, Сербии, Австрии.
Выставка будет открыта в режиме работы музея до 5 мая, - сообщили организаторы.
Напомним, в Краснодаре в парке «Россия – моя история» отметят День космонавтики. Для гостей учреждения организуют цикл мероприятий, посвященных знаниям о космосе.
ИСТОЧНИК KP.RU