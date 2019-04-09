2019-04-09T08:08:15+03:00
Общество

В Сочи откроется выставка «Вторая жизнь»

В экспозиции будут представлены картины Владимира Донца
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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В городе-курорте 12 апреля в 15:00 в Художественном музее откроется выставка «Вторая жизнь». Посетители увидят картины Владимира Донца. В экспозицию включены - пейзажи, портреты, жанровые композиции и натюрморты в живописной и графической техниках.

- Владимир Донец родился в 1953 году в Батайске Ростовской области. Окончил художественно-графический факультет Ростовского государственного педагогического института, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Его картины находятся в музеях России, частных собраниях Финляндии, США, Сербии, Австрии.

Выставка будет открыта в режиме работы музея до 5 мая, - сообщили организаторы.

Напомним, в Краснодаре в парке «Россия – моя история» отметят День космонавтики. Для гостей учреждения организуют цикл мероприятий, посвященных знаниям о космосе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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