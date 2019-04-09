СЕГОДНЯ 08:38 2019-04-09T08:38:53+03:00

В Отрадненском районе у наркомана отобрали лицензию на оружие Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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У жителя станицы Отрадной, страдающего от наркомании, изъяли гладкоствольное оружие. Нарушение было выявлено прокуратурой.

Правоохранители установили, что местный житель состоит на учете у врача-нарколога из-за употребления каннабиноидов. При этом у него была действующая лицензия на хранение гладкоствольного оружия. При наличии таких медицинских противопоказаний это создает реальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.

- Суд удовлетворил иск прокуратуры о признании мужчины утратившим право владения оружием, аннулировании лицензии на право хранения гладкоствольного оружия и изъятии оружие, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Напомним, в Тихорецке осудят жительницу Саратова за ложное сообщение об акте терроризма. 34-летняя женщина может провести за решеткой 8 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU