Около 300 ветеранов находятся на санаторно-курортном лечении в Сочи

СЕГОДНЯ 08:52 2019-04-09T08:52:52+03:00

Тем же, кто не может отправиться в здравницу, организовывают «санаторий на дому»

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В Сочи программа по оздоровлению ветеранов войны ко Дню Победы стала ежегодной. Сейчас около 300 пожилых людей находятся на санаторно-курортном лечении. С такой просьбой к руководителям здравниц обратился глава города Анатолий Пахомов.

- 60 ветеранов уже вернулись после оздоровления домой. 130 ветеранов только что получили санаторно-курортные карты и ждут отправки на отдых. Районные администрации организуют доставку пожилых людей в здравницы на специализированном транспорте, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Тем же, кто не может отправиться на оздоровление, организовывают «санаторий на дому».

- Наши поликлиники могут к ним прийти, и обеспечить определённый набор физиотерапевтических процедур, - отметила заместитель главы Сочи Марина Бралюк.

ИСТОЧНИК KP.RU