Около 300 ветеранов находятся на санаторно-курортном лечении в Сочи
В Сочи программа по оздоровлению ветеранов войны ко Дню Победы стала ежегодной. Сейчас около 300 пожилых людей находятся на санаторно-курортном лечении. С такой просьбой к руководителям здравниц обратился глава города Анатолий Пахомов.
- 60 ветеранов уже вернулись после оздоровления домой. 130 ветеранов только что получили санаторно-курортные карты и ждут отправки на отдых. Районные администрации организуют доставку пожилых людей в здравницы на специализированном транспорте, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.
Тем же, кто не может отправиться на оздоровление, организовывают «санаторий на дому».
- Наши поликлиники могут к ним прийти, и обеспечить определённый набор физиотерапевтических процедур, - отметила заместитель главы Сочи Марина Бралюк.
ИСТОЧНИК KP.RU