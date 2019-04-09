СЕГОДНЯ 09:22 2019-04-09T09:22:00+03:00

В Мостовском районе мужчина незаконно вырубил деревья в лесу Фото: Архив "КП"

Сумма ущерба составила более 160 тысяч рублей

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Правоохранители оперативным путем получили информацию о том, что один из местных жителей незаконно вырубил лес. При проверке сведения подтвердились.

- Злоумышленника задержали. Мужчина, не имея разрешительных документов, вырубил в защитных лесах Бугунжанского участкового лесничества два дерева породы граб и одно - породы бук. Сумма ущерба составила более 160 тысяч рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выяснилось, что местный житель неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

В отношении 64-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений). Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до двух лет тюрьмы.

На имущество подозреваемого с целью возмещения причиненного ущерба наложен арест.

ИСТОЧНИК KP.RU