В Армавире мужчина забил знакомого до смерти

СЕГОДНЯ 09:40 2019-04-09T09:40:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Армавире 43-летнему приезжему из Карачаево-Черкесской Республики предъявлено обвинение в причинении телесных повреждений 48-летнему знакомому, повлекших его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

По версии следствия, 18 марта мужчины купили алкоголь, который собирались распить вместе. Они отправились в дом на улице Маркова, где проживал потерпевший.

Вскоре приятели не смогли поделить спиртные напитки, из-за чего между ними произошла ссора. В ходе конфликта гость нанес оппоненту около 5 ударов руками и ногами в живот и грудную клетку, а также отрезком металлической трубы, который он взял в квартире. Потерпевший скончался в результате причиненной тупой травмы грудной клетки и живота.

- После случившегося обвиняемый стал скрывать следы преступления. Он замыл кровь в квартире и на своей одежде. Утром 19 марта злоумышленник пришел к соседке потерпевшего и сообщил о том, что обнаружил его тело в квартире. Женщина вызвала полицию, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

Обвиняемый находится под стражей. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU