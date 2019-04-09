В Краснодаре на улице Новороссийской откроется библиотека

СЕГОДНЯ 09:51 2019-04-09T09:51:40+03:00

Она переедет в новое помещение из Западного округа

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В краевой столице по улице Новороссийской, 178 откроется библиотека имени Макаренко. Она переедет в это помещение из Западного округа, с улицы Дзержинского, где занимала всего 50 квадратных метров.

- Взрослый и детский отделы разместятся на площади в 300 квадратных метров на первом этаже жилого дома. В помещении сделан капитальный ремонт. Сейчас идет установка пожарной сигнализации, систем безопасности, комплектование книгами и мебелью, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Об этом стало известно на встрече главы Краснодара Евгения Первышова и председателя городской Думы Веры Галушко с жителями массива в районе улиц Новороссийской, Ялтинской, Таганрогской, Волжской.

Напомним, в кубанской столице пройдет ежегодная культурная акция «Библионочь-2019». Гостей и жителей города ждут 20 апреля в краевом выставочном зале изобразительных искусств и в историческом парке «Россия-моя история».

ИСТОЧНИК KP.RU