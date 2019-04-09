СЕГОДНЯ 10:09 2019-04-09T10:09:32+03:00

На Кубани по следам от обуви нашли двух воровок Фото: Архив "КП"

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В полицию Северского района обратилась местная жительница. Она заявила, что из ее дома пропали ювелирные изделия. Общий ущерб составил около 60 тысяч рублей.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и установили, что злоумышленники проникли в жилище потерпевшей через окно. С места происшествия изъяли следы обуви, предположительно оставленные правонарушителями.

- По подозрению в совершении кражи сотрудники полиции задержали двух женщин в Крымском районе. Выяснилось, что они причастны еще к одному аналогичному преступлению. Злоумышленницы вынесли из дома жителя Крымского района около 20 тысяч рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении двух жительниц Ростовской области в возрасте 30 лет и 21 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Женщинам грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU