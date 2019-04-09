В Сочи уроженец Узбекистана пытался дать взятку сотруднику полиции

СЕГОДНЯ 10:25 2019-04-09T10:25:37+03:00

За не составление в отношении него административный протокола он предлагал 3000 рублей

Изменить размер текста: A A

В городе-курорте сотрудниками линейного отдела полиции на входе в здание аэровокзала задержали иностранного гражданина. При проверке документов у него выявили нарушение режима пребывания на территории России, предусмотренное ч.1.1 ст. 18.8 КоАП РФ.

32-летнего уроженца Узбекистана доставили в дежурную часть ЛОП в аэропорту Сочи. Мужчина обратился к полицейскому с просьбой не составлять в отношении него административный протокол. За это он предлагал правоохранителю 3000 рублей.

Незаконные действия гражданина были задокументированы. Деньги изъяли.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 291.2 УК РФ (Мелкое взяточничество), - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

Напомним, в Тихорецке задержали адвоката из Адыгеи за взятку в 500 тысяч рублей. Он пообещал клиенту, что за деньги освободит его от уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU