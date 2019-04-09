В Щербиновском районе местный житель застрелил собаку своих соседей
В дежурную часть Щербиновского района обратилась местная жительница. Она рассказали о том, что на территории соседнего дома обнаружила свою собаку, которая была мертва. Пес породы тойтерьер скончался от сквозного ранения грудной клетки.
- Выяснилось, что местный житель, заметив на своем огороде домашнего питомца соседей, зарядил пневматическую винтовку свинцовой пулей и выстрелил в животное, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю.
В отношении 60-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными). Ему грозить до трех лет лишения свободы.
Напомним, в Отрадненском районе у наркомана отобрали лицензию на оружие. Суд удовлетворил исковое заявление прокурора.
ИСТОЧНИК KP.RU