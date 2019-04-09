2019-04-09T11:01:44+03:00
Спорт

Кубанские спортсмены выступят на чемпионате Европы по борьбе

Соревнования проходят в Бухаресте
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация краяФото: администрация края
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В чемпионате Европы по греко-римской, вольной и женской борьбе, который проходит в Румынии, участвуют более 520 спортсменов из 38 стран. В составе сборной России выступят представители Кубани.

- Среди них обладатель Кубка мира 2019 года и чемпион мира (U23) Тимур Бижоев, а также Степан Марянян и бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Семенов, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В первый день соревнований прошли предварительные и полуфинальные поединки в вольной борьбе в пяти весовых категориях. Следующие выступления пройдут среди женщин 10 апреля.

Борцы греко-римского стиля закроют программу чемпионата 12 -14 апреля.

Напомним, в Краснодаре прошли соревнования по бегу на призы Олимпийской чемпионки Людмилы Брагиной. В мероприятии приняли участие более 400 спортсменов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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