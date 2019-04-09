Команду отеля-замка «Богатырь» усилил новый шеф-повар

СЕГОДНЯ 11:07 2019-04-09T11:07:02+03:00

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Профессиональная история Владимира Гусарова насчитывает 23 года, шесть из которых он занимает позицию шеф-повара. Его наставники - гуру средиземноморской кухни Марко Чевретти и Фабрицио Фатуччи. Среди открытых при его участии заведений – рестораны Москвы, Сочи и Владивостока, такие как D.O.M. и «Причал №1» (Сочи), Сhester Ferry (Москва). Талантливый, креативный и опытный, Гусаров выражает авторский стиль в импровизации, среди его профессиональных целей - разнообразить концепцию русской кухни с учетом средиземноморского опыта.

Владимир Гусаров, шеф-повар:

«Быть частью сплоченной команды отеля-замка «Богатырь» - это возможность применить мой накопленный опыт и внести вклад в развитие уникальных проектов, и я очень рад этому. Гости наших ресторанов, безусловно, увидят изменения, в том числе обновленное меню и сезонные предложения, увеличившийся практически вдвое ассортимент шведской линии. Будем ориентироваться не на конкретный, ограниченный рамками, тип кухни, а на вкусы наших гостей, и это дает мне определенную свободу для творчества. Например, мы введем больше сезонных и локальных продуктов, готовим новые авторские блюда – понятные, легкие, вкусные. Нам важно, чтобы у гостей не было замечаний по сервису, и мы планируем довести время выполнения до идеального».

В ресторане «Садко» под руководством нового шеф-повара в предстоящем сезоне планируется нескольких гастрономических фестивалей, в том числе Фестиваль устриц, а также участие в престижном Российском Ресторанном Фестивале-2019.

ИСТОЧНИК KP.RU