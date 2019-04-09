2019-04-09T11:14:27+03:00
Происшествия

В Cочи в суд направлено дело бывшего полицейского, который насмерть сбил 11-летнюю девочку

Мужчина признал свою вину в полном объеме
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Место происшествия. Фото: ОГИБДД УВД СочиМесто происшествия. Фото: ОГИБДД УВД Сочи
Изменить размер текста:

В Сочи завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего полицейского ППС линейного отдела полиции. Он обвиняется в нарушении ПДД, повлекшего по неосторожности смерть 11-летней девочки (ч.3 ст.264 УК РФ).

Напомним, вечером 16 февраля обвиняемый ехал на автомобиле «Хендай» по улице Каспийской в Адлерском районе. Мужчина не затормозил возле остановки общественного транспорта, не снизил скорость и не уступил девочке дорогу. 11-летний ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате экс-полицейский наехал на девочку. Она скончалась в реанимационном автомобиле по дороге в больницу.

- Обвиняемый полностью признал свою вину. Его уволили из органов внутренних дел. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре осудят наркоторговца
В Краснодаре 13 апреля пройдут Корниловские поминовения
В Новороссийске мужчину осудят за хранение наркотиков
В Крымском районе иномарка на встречке столкнулась с отечественной легковушкой
34 кубанских студента стали дипломантами олимпиады «Я – профессионал»
Кубань получит 2,7 миллиарда рублей из федерального бюджета на ремонт дорог
На Кубани легковушка, в которой находился 8-летний ребенок, улетела в канал
«Краснодар Водоканал» продолжает реконструкцию коллектора «Головатовский»
В Сочи пройдут региональные соревнования по скалолазанию
В Краснодаре пройдет выставка «Навеянное весной»
Уникальный телеканал UFC ТВ начинает вещание в «Интерактивном ТВ» и сервисе Wink от «Ростелекома»
Русский язык собрал ребят из 11 стран в «Орленке»
В Краснодаре за «отмывание» денег осудят участников преступного сообщества
ВТБ запустил программу автокредитования со ставкой от 3,5%
В администрации Сочи прошли выемки документов
Команду отеля-замка «Богатырь» усилил новый шеф-повар
Кубанские спортсмены выступят на чемпионате Европы по борьбе
В Щербиновском районе местный житель застрелил собаку своих соседей
В Сочи уроженец Узбекистана пытался дать взятку сотруднику полиции
На Кубани по следам от обуви нашли двух воровок
В Краснодаре на улице Новороссийской откроется библиотека
В Армавире мужчина забил знакомого до смерти
В Мостовском районе мужчина незаконно вырубил деревья в лесу
Около 300 ветеранов находятся на санаторно-курортном лечении в Сочи
В Отрадненском районе у наркомана отобрали лицензию на оружие
В Сочи откроется выставка «Вторая жизнь»
На Кубани проходят ярмарки вакансий «Планета ресурсов»