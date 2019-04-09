В Cочи в суд направлено дело бывшего полицейского, который насмерть сбил 11-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 11:14 2019-04-09T11:14:27+03:00

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В Сочи завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего полицейского ППС линейного отдела полиции. Он обвиняется в нарушении ПДД, повлекшего по неосторожности смерть 11-летней девочки (ч.3 ст.264 УК РФ).

Напомним, вечером 16 февраля обвиняемый ехал на автомобиле «Хендай» по улице Каспийской в Адлерском районе. Мужчина не затормозил возле остановки общественного транспорта, не снизил скорость и не уступил девочке дорогу. 11-летний ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате экс-полицейский наехал на девочку. Она скончалась в реанимационном автомобиле по дороге в больницу.

- Обвиняемый полностью признал свою вину. Его уволили из органов внутренних дел. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU