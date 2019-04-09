В администрации Сочи прошли выемки документов

СЕГОДНЯ 11:21 2019-04-09T11:23:00+03:00

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В администрации Сочи вновь появились представители правоохранительных ведомств. Силовики провели выемку документов.

- Последние месяцы они регулярно проводят необходимые следственные действия для расследования, - сообщил источник в мэрии курорта. – Администрация как обычно продолжает свою работу.

Напомним, что в 2018 году были арестованы несколько чиновников из администрации Сочи. В превышении должностных полномочий был обвинен вице-мэр Мугдин Чермит, также по подозрению в преступлениях арестовали заместителя главы Сочи Сергея Юрина и его предшественника Анатолия Рыкова, а также еще одного вице-мэра Ивана Бомбергера.

Бывший заместитель главы Сочи Юрий Паламарчук был приговорен к году колонии за нарушения прав дольщиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU