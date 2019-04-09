2019-04-09T11:23:00+03:00
Общество

В администрации Сочи прошли выемки документов

Сотрудники правоохранительных структур проводят следственные действия
Дмитрий ТУРЧЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Обыски в администрации Сочи стали рутинойОбыски в администрации Сочи стали рутиной
Изменить размер текста:

В администрации Сочи вновь появились представители правоохранительных ведомств. Силовики провели выемку документов.

- Последние месяцы они регулярно проводят необходимые следственные действия для расследования, - сообщил источник в мэрии курорта. – Администрация как обычно продолжает свою работу.

Напомним, что в 2018 году были арестованы несколько чиновников из администрации Сочи. В превышении должностных полномочий был обвинен вице-мэр Мугдин Чермит, также по подозрению в преступлениях арестовали заместителя главы Сочи Сергея Юрина и его предшественника Анатолия Рыкова, а также еще одного вице-мэра Ивана Бомбергера.

Бывший заместитель главы Сочи Юрий Паламарчук был приговорен к году колонии за нарушения прав дольщиков.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

За сутки в Краснодаре и Сочи задержали 11 застройщиков и 4 чиновника

Кубань всколыхнула волна громких арестов. Масштабной совместной спецоперацией силовиков - сотрудников ФСБ, Следственного комитета, МВДи Росгвардии называют задержания последних двух суток. Правоохранители подводят их итог - 15 человек под стражей, 40 уголовных дел возбуждено. Среди арестованных - 11 застройщиков и 4 должностных лица (подробнее)

МЕЖДУ ТЕМ

Пришедшие на смену арестованным чиновникам вице-мэры Сочи взяты под стражу

Их обвиняют в особо тяжких преступлениях (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Сочи: новости города»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре осудят наркоторговца
В Краснодаре 13 апреля пройдут Корниловские поминовения
В Новороссийске мужчину осудят за хранение наркотиков
В Крымском районе иномарка на встречке столкнулась с отечественной легковушкой
34 кубанских студента стали дипломантами олимпиады «Я – профессионал»
Кубань получит 2,7 миллиарда рублей из федерального бюджета на ремонт дорог
На Кубани легковушка, в которой находился 8-летний ребенок, улетела в канал
«Краснодар Водоканал» продолжает реконструкцию коллектора «Головатовский»
В Сочи пройдут региональные соревнования по скалолазанию
В Краснодаре пройдет выставка «Навеянное весной»
Уникальный телеканал UFC ТВ начинает вещание в «Интерактивном ТВ» и сервисе Wink от «Ростелекома»
Русский язык собрал ребят из 11 стран в «Орленке»
В Краснодаре за «отмывание» денег осудят участников преступного сообщества
ВТБ запустил программу автокредитования со ставкой от 3,5%
В Cочи в суд направлено дело бывшего полицейского, который насмерть сбил 11-летнюю девочку
Команду отеля-замка «Богатырь» усилил новый шеф-повар
Кубанские спортсмены выступят на чемпионате Европы по борьбе
В Щербиновском районе местный житель застрелил собаку своих соседей
В Сочи уроженец Узбекистана пытался дать взятку сотруднику полиции
На Кубани по следам от обуви нашли двух воровок
В Краснодаре на улице Новороссийской откроется библиотека
В Армавире мужчина забил знакомого до смерти
В Мостовском районе мужчина незаконно вырубил деревья в лесу
Около 300 ветеранов находятся на санаторно-курортном лечении в Сочи
В Отрадненском районе у наркомана отобрали лицензию на оружие
В Сочи откроется выставка «Вторая жизнь»
На Кубани проходят ярмарки вакансий «Планета ресурсов»