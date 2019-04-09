В Краснодаре за «отмывание» денег осудят участников преступного сообщества

СЕГОДНЯ 11:41 2019-04-09T11:41:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре уголовное дело в отношении организатора и восьми членов преступного сообщества направлено в Прикубанский районный суд для рассмотрения по существу.

45-летний обвиняемый имел опыт работы в коммерческих предприятиях. Он создал преступное сообщество, в которое вовлек 8 своих знакомых. Все роли в между подозреваемыми были четко распределены.

Двое мужчин, у которых были навыки в сфере бухгалтерского учета, занимались учетом денег, поступивших на расчетные счета подконтрольных коммерческих организаций. Остальные члены банды создавали и регистрировали фиктивные юридические фирмы. Также они находили возможных клиентов, которые были заинтересованы в обналичивании денег.

- По разработанному плану они создали и приобрели более 50 фиктивных организаций и более 70 ИП. С марта 2013 по март 2018 года они присвоили 70 миллионов рублей. Организатор преступного сообщества похитил 22 миллиона рублей у своих клиентов, - об этом сообщили в СУ СК РФ по краю.

- Уголовное дело направлено в Прикубанский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу. Санкция за наиболее тяжкое из преступлений предусматривает наказание за участие - от 5 до 10 лет лишения свободы, за организацию – от 12 до 20 лет, а также штрафы от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU