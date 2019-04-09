2019-04-09T11:44:16+03:00
Общество

Русский язык собрал ребят из 11 стран в «Орленке»

Проект объединил 200 мальчишек и девчонок от 11 до 16 лет из 11 стран СНГ и 42 регионов России
Иван ЕГОРОВ
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Фото: пресс-служба ДЦ "Орленок"Фото: пресс-служба ДЦ "Орленок"
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Юные представители разных народностей, ставшие победителями и призёрами международных и всероссийских конкурсов, приехали в «Орлёнок», чтобы расширить свои знания и представления о русском языке, литературе, культуре и географии многонационального российского государства.

В течение смены ребята станут участниками мастер-классов по филологии, лидерству, тайм-менеджменту, ораторскому мастерству, посетят выступления ведущих спикеров в области научных достижений и бизнес-технологий, организуют круглые столы и тематические квесты, а также разработают коллективные проекты, которые пройдут экспертную оценку у специалистов в сфере русистики.

«Добрые международные партнёрские отношения школьников стран СНГ и регионов России необходимо развивать и укреплять. Именно поэтому мы знакомим юных гостей Центра с культурой, традициями и обычаями регионов нашей необъятной Родины, с её удивительными уголками. Для нас важно, чтобы ребята, увлечённые изучением русского языка, с уважением относились к слову, берегли и постоянно приумножали свои знания, что объединит наши народы и станет одной из основ крепкой дружбы», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

Преподаватели Института Пушкина и участники Международной волонтёрской программы «Послы русского языка в мире» проведут для орлят образовательные занятия по русскому языку. После чего, на ключевом этапе программы, ребята создадут для своих сверстников социально значимые проекты по популяризации русского языка, литературы и культуры в России и мире.

Организаторами проекта выступают: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Государственный институт русского языка им. А.С.Пушкина», ВДЦ «Орлёнок».

ИСТОЧНИК KP.RU

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