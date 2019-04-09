2019-04-09T12:03:59+03:00
Общество

В Краснодаре пройдет выставка «Навеянное весной»

На экспозицию можно посмотреть до 12 апреля
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба выставочного залаФото: пресс-служба выставочного зала
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Сегодня, 9 апреля, в Краснодаре в краевом выставочном зале изобразительных искусств открывается выставка живописи «Навеянное весной».

- Это ежегодная экспозиция фондов музея, которая посвящена красоте природы. Посетители увидят работы признанных краснодарских мастеров живописи. Это картины Инны Цукахиной, Виталия Коробейникова, Татьяны Куркчи, Михаила Архангельского. Всего на выставке будет представлено около 30 произведений искусства, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе выставочного зала.

Картины самобытных художников написаны в разных жанрах, они объединены благодаря очень широкой теме выставки.

Экспозиция продлиться всего до 12 апреля.

Напомним, в городе-курорте 12 апреля в 15:00 в Художественном музее откроется выставка «Вторая жизнь». Посетители увидят картины Владимира Донца. В экспозицию включены - пейзажи, портреты, жанровые композиции и натюрморты в живописной и графической техниках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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