2019-04-09T12:15:31+03:00
Спорт

В Сочи пройдут региональные соревнования по скалолазанию

Участие в соревнованиях примут около 150 спортсменов
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: пресс-служба СкайпаркаФото: пресс-служба Скайпарка
Изменить размер текста:

- В Сочи на скалодроме Скайпарка с 19 по 22 апреля пройдут Чемпионат и Первенство ЮФО по скалолазанию в дисциплине «скорость». Торжественное открытие мероприятий состоится 20 апреля в 13:00, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

В дисциплине «эталонная скорость» спортсмену необходимо подняться до конца трассы за минимальное время. При этом используется верхняя страховка. Этот вид включен в программу многоборья Олимпийских игр в Токио, которые пройдут в 2020 году.

- Выступят около 150 участников. Это представители сборных команд Краснодарского края, Республики Крым, Ростовской области, Республики Адыгея, Астраханской области и других регионов России. Предварительные заявки можно направлять на почту организаторам соревнований: bylj@yandex.ru до 10 апреля, - сообщили в пресс-службе Скайпарка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре осудят наркоторговца
В Краснодаре 13 апреля пройдут Корниловские поминовения
В Новороссийске мужчину осудят за хранение наркотиков
В Крымском районе иномарка на встречке столкнулась с отечественной легковушкой
34 кубанских студента стали дипломантами олимпиады «Я – профессионал»
Кубань получит 2,7 миллиарда рублей из федерального бюджета на ремонт дорог
На Кубани легковушка, в которой находился 8-летний ребенок, улетела в канал
«Краснодар Водоканал» продолжает реконструкцию коллектора «Головатовский»
В Краснодаре пройдет выставка «Навеянное весной»
Уникальный телеканал UFC ТВ начинает вещание в «Интерактивном ТВ» и сервисе Wink от «Ростелекома»
Русский язык собрал ребят из 11 стран в «Орленке»
В Краснодаре за «отмывание» денег осудят участников преступного сообщества
ВТБ запустил программу автокредитования со ставкой от 3,5%
В администрации Сочи прошли выемки документов
В Cочи в суд направлено дело бывшего полицейского, который насмерть сбил 11-летнюю девочку
Команду отеля-замка «Богатырь» усилил новый шеф-повар
Кубанские спортсмены выступят на чемпионате Европы по борьбе
В Щербиновском районе местный житель застрелил собаку своих соседей
В Сочи уроженец Узбекистана пытался дать взятку сотруднику полиции
На Кубани по следам от обуви нашли двух воровок
В Краснодаре на улице Новороссийской откроется библиотека
В Армавире мужчина забил знакомого до смерти
В Мостовском районе мужчина незаконно вырубил деревья в лесу
Около 300 ветеранов находятся на санаторно-курортном лечении в Сочи
В Отрадненском районе у наркомана отобрали лицензию на оружие
В Сочи откроется выставка «Вторая жизнь»
На Кубани проходят ярмарки вакансий «Планета ресурсов»