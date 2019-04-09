В Сочи пройдут региональные соревнования по скалолазанию

СЕГОДНЯ 12:15 2019-04-09T12:15:31+03:00

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- В Сочи на скалодроме Скайпарка с 19 по 22 апреля пройдут Чемпионат и Первенство ЮФО по скалолазанию в дисциплине «скорость». Торжественное открытие мероприятий состоится 20 апреля в 13:00, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

В дисциплине «эталонная скорость» спортсмену необходимо подняться до конца трассы за минимальное время. При этом используется верхняя страховка. Этот вид включен в программу многоборья Олимпийских игр в Токио, которые пройдут в 2020 году.

- Выступят около 150 участников. Это представители сборных команд Краснодарского края, Республики Крым, Ростовской области, Республики Адыгея, Астраханской области и других регионов России. Предварительные заявки можно направлять на почту организаторам соревнований: bylj@yandex.ru до 10 апреля, - сообщили в пресс-службе Скайпарка.

ИСТОЧНИК KP.RU