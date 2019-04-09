2019-04-09T12:22:46+03:00
Общество

«Краснодар Водоканал» продолжает реконструкцию коллектора «Головатовский»

В настоящее время ведется подготовка к санации участка протяженностью 150 метров
Юлия МАНАСИХИНА
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«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») продолжает мероприятия по реконструкции участка главного канализационного коллектора «Головатовский», обеспечивающего прохождение 30% всех городских стоков города. В настоящее время ведется подготовка к санации участка протяженностью 150 метров.

Санация коллектора диаметром 1000 мм, пролегающего на глубине более пяти метров, осуществляется методом «труба в трубе». На сегодняшний день специалисты проводят работы по укреплению котлованов и подготовке к работам очистки коллектора при помощи установки горизонтально-направленного бурения.

«Уже выполнена санация участка протяженностью 216 метров, - говорит директор по производству ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов. - Общая протяженность санируемого участка сетей составит 1 285 метров. «Бестраншейный» способ восстановления трубопровода позволяет специалистам реконструировать коллектор без сплошного разрытия».

Работы проводятся в несколько этапов, в ходе которых специалисты разработают котлован, проведут крепление откосов рабочей камеры, разобьют свод коллектора. Важным этапом работ является прочистка коллектора специальным снарядом, предназначенным для устранения накопившегося осадка. После завершения подготовительных работ будет протянута труба и восстановлен свод коллектора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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