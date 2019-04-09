На Кубани легковушка, в которой находился 8-летний ребенок, улетела в канал
В Красноармейском районе 8 апреля в 07:40 на автодороге поселок Полтавский – поселок Красный лес произошла авария.
По предварительным данным, 27-летняя женщина находилась за рулем автомобиля марки «Ваз 21140». Она не справилась с управлением, допустила съезд с дороги. Машина улетела в оросительный канал.
В результате дорожно-транспортного происшествия женщина и 8-летний ребенок получили травмы. Их госпитализировали.
- Обстоятельства происшествия устанавливаются. Ребенок находился в детском удерживающем устройстве, что позволило избежать ему более серьезных травм, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
На дорогах Кубани сотрудники Госавтоинспекции за 8 апреля зафиксировали 16 ДТП, в которых 2 человека погибли и 25 человек получили ранения различной степени тяжести.
ИСТОЧНИК KP.RU