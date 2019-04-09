Кубань получит 2,7 миллиарда рублей из федерального бюджета на ремонт дорог

СЕГОДНЯ 12:44 2019-04-09T12:44:40+03:00

В реализации нацпроекта будут принимать участие Краснодарская, Сочинская и Новороссийская городские агломерации

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В 2019 году Краснодарский край на ремонт дорог получит 2,7 миллиарда рублей. Регион заключил соглашение с Росавтодором о предоставлении межбюджетных трансфертов для реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Также предусмотрено софинансирование из краевого бюджета на сумму 1 миллиард рублей.

- В соответствии с методическими рекомендациями Минтранса России разработаны три шестилетних региональных проекта: «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения», - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В Краснодаре, Сочи и Новороссийске в течение шести лет планируют провести ремонтные работы почти на 787 километров дорог, капитально отремонтировать более 31,4 километра, реконструировать – 28,8 километров, построить – 2,1 километра.

Для снижения количества аварийно-опасных участков в агломерациях обустроят пешеходные переходы, установят светофоры, ограждения и дублирующие дорожные знаки над проезжей частью.

Также в крае до 2024 года создадут 20 автоматических пунктов весогабаритного контроля транспорта. Шесть появится уже в текущем году. Они необходимы для защиты магистралей от перегрузов.

ИСТОЧНИК KP.RU