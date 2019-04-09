34 кубанских студента стали дипломантами олимпиады «Я – профессионал»

СЕГОДНЯ 13:01 2019-04-09T13:01:58+03:00

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В олимпиаде «Я - профессионал» могут принять участие студенты и выпускники российских вузов. В этом году мероприятие прошло по 54 направлениям, которые охватывают большинство специальностей и образовательных программ.

-В числе дипломантов состязаний были 34 студента из вузов Кубани. Они заняли призовые места по 18 из 54 конкурсных направлений. Лучшие результаты молодые люди показали по дисциплинам: «Стоматология», «Лечебное дело, педиатрия» и «Дизайн»,- рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе олимпиады «Я – профессионал»

В зависимости от степени диплома победители получают денежный приз, разный уровень льгот при поступлении в магистратуру, аспирантуру или ординатуру, а также предложения о стажировках в ведущих компаниях страны.

Второй сезон олимпиады «Я - профессионал» стартовал в сентябре 2018 года. В период регистрации поступило 523 тысячи заявок. В отборочном онлайн-этапе приняли участие почти 2 тысячи студентов.

ИСТОЧНИК KP.RU