В Крымском районе иномарка на встречке столкнулась с отечественной легковушкой

СЕГОДНЯ 13:18 2019-04-09T13:18:30+03:00

Изменить размер текста: A A

На Кубани 8 апреля в 08:40 на автодороге Крымск – поселок Джигинка произошла авария.

- По предварительным данным, 44-летняя женщина находилась за рулем автомобиля марки «Хендай». На левом закруглении дороги она не снизила скорость, не справилась с управлением и выехала полосу встречного движения. Там она столкнулась с движущимся автомобилем «ВАЗ 21099», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП водитель автомобиля «Хендай» погибла на месте аварии, 29-летний мужчина, который управлял отечественной машиной и трое его пассажиров: 23-летняя девушка, 28-летняя женщина и трехмесячный ребенок получили травмы и были госпитализированы. Позже выяснилось, что малыш от полученных травм скончался в больнице. Его перевозили без автолюльки.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, на Кубани легковушка, в которой находился 8-летний ребенок, улетела в канал. Мальчика госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU